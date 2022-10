FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag vor der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten aus den USA am Nachmittag nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9705 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochabend auf 0,9706 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt haben die Anleger die Geldpolitik in den USA im Blick. Mit der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed war am Vorabend deutlich geworden, dass die amerikanischen Währungshüter weiter entschlossen gegen die hohe Inflation ankämpfen wollen. Die Finanzmärkte rechnen daher auch in den kommenden Monaten mit weiter kräftig steigenden Zinsen in den USA.