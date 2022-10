JEFFERIES stuft Deutsche Börse AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Börse von 192 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Börsenbetreiber bevorzugt Analyst Tom Mills laut einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die Aktien der Deutschen Börse. Die Frankfurter profitierten mehr als andere von den Finanzmarktschwankungen sowie den steigenden Zinsen. Er hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Deutsche Börse sowie deren britische Wettbewerberin London Stock Exchange (LSE) an, senkte sie aber für die Euronext./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2022 / 17:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2022 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +0,18 % auf 163,2EUR an der Börse Tradegate.



