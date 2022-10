Biosense Webster bringt HELIOSTAR, den ersten Radiofrequenz-Ballonablationskatheter, mit dem Ärzte effizientere Herzablationen durchführen können, in Europa auf den Markt

IRVINE, Kalifornien, 13. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Biosense Webster, Inc., teil von Johnson & Johnson MedTech † , gab heute die Markteinführung des HELIOSTAR-Ballonablationskatheters – des ersten Radiofrequenz-Ballonablationskatheters – in Europa bekannt. Der HELIOSTAR-Ballonablationskatheter ist für die kathetergestützte elektrophysiologische Kartierung (Stimulation und Aufzeichnung) der Vorhöfe des Herzens und, bei Verwendung eines kompatiblen Mehrkanal-RF-Generators, für die Herzablation indiziert.

Die interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/English/9093651-biosense-webster-launches-heliostar-radiofrequency-balloon-ablation-catheter/

In Europa leben mehr als 11 Millionen Menschen mit Vorhofflimmern; 2 bis zum Jahr 2030 wird die Zahl der Menschen mit Vorhofflimmern voraussichtlich um bis zu 70 % ansteigen.3 In Europa ist die Katheterablation eine empfohlene Behandlungsoption der ersten Wahl‡4 und geht mit einer deutlichen Verbesserung der Lebensqualität und einer signifikanten Verringerung der Vorhofflimmerbelastung und der vorhofflimmerbedingten Komplikationen einher.5,6,7

Der HELIOSTAR-Ballonablationskatheter ist vollständig in das CARTO 3-System, eine 3D-Kartierungslösung, integriert. Der HELIOSTAR-Ballonablationskatheter verfügt über einen nachgiebigen Ballon, der sich der unterschiedlichen Anatomie der Pulmonalvenen anpassen kann8§ und die Möglichkeit bietet, die Pulmonalvenenisolation (PVI) in einem einzigen Schritt innerhalb von 12 Sekunden zu erreichen.1 Die Verwendung des HELIOSTAR-Ballonablationskatheters zusammen mit dem LASSOSTAR-Katheter und dem CARTO 3-System kann die Durchleuchtungsdauer und -belastung reduzieren,9,10,11,**, wovon sowohl der Patient als auch der Arzt profitieren können. Eine kürzere Eingriffsdauer kann weniger Anästhesie und Strahlung erfordern und zu einer geringeren Betriebszeit führen. Diese Zeitersparnis kann auch mehr Eingriffe pro Tag ermöglichen, was den Zugang zu den Patienten erleichtert.12,13 Der HELIOSTAR-Ballonablationskatheter ist in den Vereinigten Staaten nicht im Handel erhältlich.