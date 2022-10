Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Green Thumb Industries vom 29.09. hieß es unter anderem „[…] Im Verlauf der zweiten August-Hälfte übte die Aktie Druck auf die Oberseite der Range (also den Bereich um 11,6 US-Dollar) aus. Schließlich gelang es Green Thumb Industries, den Widerstand zu durchbrechen und den Deckel zu heben. Das damit installierte Kaufsignal entfaltete gleich seine Wirkung. Green Thumb Industries drang zügig in den Bereich von 14 US-Dollar vor. Das vermeintlich rettende Ufer – der Bereich um 15 US-Dollar – blieb indes unerreicht. In der Folgezeit musste die Green-Thumb-Industries-Aktie allerdings erkennen, dass die Bäume für sie nicht in den Himmel wachsen; zumindest nicht in der aktuellen Gemengelage. Gewinnmitnahmen setzten ein und zwangen die Aktie zur Umkehr. Rasch entwickelte sich vor dem Hintergrund der Schwäche des Gesamtmarktes veritables Abwärtsmomentum. Die Zone um 11,6 US-Dollar wurde rasch erreicht und unterschritten. Damit tauchte die Aktie erneut in die zuvor thematisierte Handelsspanne ein. Mittlerweile ist Green Thumb Industries bereits unter die 10 US-Dollar abgetaucht. Damit steht einer weiteren Ausdehnung der Bewegung in Richtung 7,7 US-Dollar (Unterseite der Range) nicht mehr viel im Wege. Sollte es für die Aktie auch darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.“

Die kurze Zwischenrally brachte in der vergangenen Woche Entlastung, zumindest kurzzeitig. Die Aktie drohte zuvor, unter die Unterstützung von 9 US-Dollar zu laufen und sich so weiteres Abwärtspotential in Richtung 7,7 US-Dollar zu erschließen.

Der Kurssprung führte Green Thumb Industries noch einmal in Richtung 14 US-Dollar und damit in Richtung des markanten August-Hochs. Ein Vorstoß über die 14 US-Dollar – idealerweise über die 15 US-Dollar – wäre aus charttechnischer Sicht eine Art Befreiungsschlag gewesen. Doch der Biden-Effekt verpuffte zügig. Die eingangs beschriebene Ernüchterung setzte ein. Gewinnmitnahmen zwangen Green Thumb Industries mittlerweile erneut in Richtung 10 US-Dollar.

Kurzum. Green Thumb Industries läuft aktuell den Kursbereich um 10 US-Dollar an. Sollte es darunter gehen, würden die 9 US-Dollar als mögliches Bewegungsziel warten. Einen Bruch der 7,7 US-Dollar gilt es unverändert zu verhindern. Anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden. Aufgrund der jüngsten Kursentwicklung hat der zentrale Widerstandsbereich 14 US-Dollar / 15 US-Dollar noch einmal deutlich an Bedeutung gewonnen.