Wirtschaft Heil verteidigt geplantes "Bürgergeld"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat die Pläne der Bundesregierung, aus der Grundsicherung das sogenannte "Bürgergeld" zu machen, gegen Kritik verteidigt. "Das Bürgergeld ist kein bedingungsloses Grundeinkommen", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in der ersten Bundestagsdebatte zu dem Vorhaben.



Es handele sich um eine "existenzielle Sicherung für Menschen in Not". Menschen, die auf Hilfe angewiesen seien, sollten sich nicht schämen, diese auch in Anspruch zu nehmen. Mit dem "Bürgergeld" wolle man ein System schaffen, in dem nicht alle Menschen in Not unter den "Generalverdacht" gestellt würden, zum Arbeit "zu faul" zu sein, so Heil.