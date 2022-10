Basierend auf diesen erfolgreichen IP-Vermessungen setzt Tennant Minerals zunächst seine Bohrungen auf der Kupfer-Gold Bluebird-Entdeckung am östlichen Rand des Kupfer-Gold-Mineralfelds Tennant Creek (TCMF) fort. In bis zu 10 Bohrungen soll die Ausdehnung der Bluebird-Entdeckung zur Tiefe und in Richtung Westen erweitert werden, wo neue geophysikalische Untersuchungen mittels induzierter Polarisation (IP) auf eine Wiederholung der bereits gefundenen hochgradigen Zone hinweisen.

Die hochgradige Mineralisierung von Bluebird Mineralisierung kann mittels IP-Messungen nachgewiesen werden. Deshalb besitzt Tennant Minerals ( ASX: TMS; FRA: UH7A ) ab sofort den geophysikalischen Fingerabdruck für die unterirdische Mineralisierung auf seiner Kupfer-Gold-Entdeckung Bluebird und darüber hinaus in einem Radius von 2 Kilometern in der Bluebird-Perseverance-Zielzone.

Das Bohrprogramm soll bis zu 3.000 m umfassen und die Entdeckung Bluebird auf mehr als 400 m unter der Oberfläche erweitern. Jüngste Ergebnisse wie 40 m @ 2,6 % Cu, 1,34 g/t Au aus 131 m Bohrlochtiefe (einschließlich 4,75 m @ 15,2 % Cu) in BBDD00131 weisen darauf hin, dass die obere hochgradige verdickte Zone bei Bluebird, die Abschnitte wie 63 Meter mit 2,1% Kupfer und 4,6 g/t Gold in BBDD0012 erbrachte, nach Westen hin offen ist. Das erste Bohrloch der neuen Bohrkampagne erprobt die Erweiterungen dieser Zone westlich von BBDD0013.

Der tiefste Schnittpunkt von 17,8 m mit 3,7 % Cu und 0,34 g/t Au in 277 m Tiefe (einschließlich 9,5 m mit 6,0 % Cu) in BBDD00151 deutet auf die Nähe einer zweiten hochgradigen verdickten Zone in der Tiefe hin (siehe Abbildungen 1 und 2). Die Bohrungen werden diese Zone auch in mehr als 400 m Tiefe unter der Oberfläche erproben, um das Mineralressourcenpotenzial der Entdeckung Bluebird zu erweitern.

Die geophysikalische Untersuchung mittels induzierter Polarisation (IP)2, die auf vier Abschnitten über und westlich von Bluebird durchgeführt wurde, ergab Reaktionen mit niedrigem Widerstand und hoher Aufladbarkeit und wies auf potenzielle Erweiterungen der hochgradigen Zone 100 m westlich hin. Diese Zone wird im Rahmen dieses Programms ebenfalls durch Bohrungen erprobt werden (siehe Abbildung 1).

Matthew Driscoll, Chairman von Tennant Minerals, sieht das Potenzial Bluebird erheblich zu erweitern. Er kommentierte: „Unsere geophysikalischen Programme, einschließlich neuer IP-Ergebnisse, haben es uns ermöglicht, einen Fingerabdruck der Entdeckung Bluebird zu erstellen und das Potenzial für Wiederholungen der hochgradigen Kupferzone westlich von Bluebird innerhalb des zwei Kilometer langen Bluebird-Perseverance-Korridors aufzuzeigen, den wir ebenfalls durch Bohrungen erproben wollen.“

Mit jedem neuen Bohrloch wachse das Potenzial für ein bedeutendes neues Kupfer-Gold-Feld auf dem Projekt Barkly, so Driscoll. Tennant wolle endlich das „wahre Potenzial“ des Barkly-Projekts, das am östlichen Ende des Tennant Creek Mineralfelds liegt, erschließen, das von 1934 bis 2005 über 5 Mio. Unzen Gold und über 500kt Kupfer produziert hat.

Bluebird Mineralisierung kann mittels IP-Messungen nachgewiesen werden

Die Ergebnisse des IP-Programms haben eine ausgeprägte niedrige Widerstandsfähigkeit (hohe Leitfähigkeit) und eine übereinstimmende Wiederaufladbarkeit gezeigt, die mit der Bluebird-Mineralisierung im zentralen Abschnitt 448,360mE übereinstimmt, was bestätigt, dass Bluebird mit IP nachgewiesen werden kann. Dieser Abschnitt beinhaltet den außergewöhnlichen Abschnitt BBDD0012 mit 63 m @ 2,1 % Cu, 4,6 g/t Au4.

Die IP-Ergebnisse zu Step-out-Abschnitten westlich der Bohrungen auf 448,300mE und 448,240mE ergaben bisher ebenfalls IP-Antworten mit niedrigem Widerstand/hoher Aufladbarkeit, die auf eine westliche Erweiterung der hochgradigen Kupfer-Gold-Sulfid-Mineralisierung hinweisen. Drei Bohrlöcher sind geplant, um die starke IP-Anomalie auf 448,240mE zu erproben, die eine 100m lange Ausdehnung westlich von früheren hochgradigen Abschnitten wie BBDD0013 (40m @ 2,6% Cu und 1,34 g/t Au)1 darstellt (siehe Abbildung 1 unten).



Abbildung 1: Längsprojektion von Bluebird mit den hochgradigen Kupfer-Gold-Abschnitten und den Bohrungen der Phase 2



Abbildung 2: Querschnitt 448,340mE mit den Abschnitten in BBDD0013, 14 und 15 und dem früheren Bohrtreffer BBDD0011

Die Interpretation der wichtigsten Bohrabschnitte deutet darauf hin, dass die mächtigen und hochgradigen Kupfer- und Goldabschnitte in BBDD0012 und BBDD0013 mit steil einfallenden Strukturen in Zusammenhang stehen, die die Achse einer flach einfallenden Antiklinale durchschnitten haben (siehe Längsprojektion, Abbildung 1 und Querschnitt, Abbildung 2). Diese Verbindung mit antiklinalen Faltenstrukturen ist analog zu anderen großen Entdeckungen bei Tennant Creek, einschließlich der Kupfer-Gold-Lagerstätte Warrego, die 6,75 Mio. Tonnen mit 1,9 % Cu und 6,6 g/t Au produzierte, und der Entdeckung Rover 1 von Castille Resources (ASX. CST), die sich südwestlich von Tennant Creek befindet, wo vor kurzem eine Mineralressource von 4,7 Mio. Tonnen mit 1,63 % Cu und 1,73 g/t Au gemeldet wurde.

Mehrere Kupfer-Gold-Ziele innerhalb des Bluebird Korridors gefunden

Die Interpretation neuer detaillierter Drohnenmagnetbilder und -modelle (Abbildung 4) in Kombination mit den detaillierten Gravitationsdaten hat 12 übereinstimmende magnetisch-gravitative Kupfer-Gold-Ziele innerhalb einer 2 km langen Bluebird-Perseverance-Zielzone" identifiziert, die sich westlich der hochgradigen Kupfer-Gold-Entdeckung Bluebird2 erstreckt. Diese Hauptzielzone beinhaltet ein außergewöhnlich starkes magnetisch-gravitatives Merkmal, das sich unterhalb der historischen Perseverance-Goldbetriebe befindet (siehe Abbildung 3).



Abbildung 3: Bluebird-Perseverance-Bild der Magnetik mit Strukturen und magnetisch-gravitativen Zielen

Frühere RC-Bohrungen unter Perseverance ergaben oberflächliche hochgradige Goldabschnitte wie 3m @ 50,0 g/t Au aus 42m in PERC0156 und 3m @ 43,2 g/t Au aus 72m in PERC0016. Diese hochgradigen Goldabschnitte wurden nicht weiterverfolgt und das darunter liegende Eisenstein-Kupfer-Gold-Ziel muss noch durch Bohrungen erprobt werden.



In Zukunft plant Tennant Creek weitere Bohrungen, um die vorrangigen Kupfer-Gold-Ziele zu erproben, die anhand der Magnetik- und Schwerkraftmodellierung sowie der neuen Ergebnisse der IP-Untersuchung innerhalb der Zielzone Bluebird-Perseverance identifiziert wurden).

Fazit: Es ist Tennant Creek gelungen, die hochgradige Mineralisierung auf seiner Bluebird-Entdeckung und IP-Messungen miteinander zu korrelieren. Wie effektiv sich dieses Datenmatch nutzen lässt, wird sich in Kürze anhand der neuen Bohrungen auf Bluebird zeigen, wo insbesondere im Westen eine Fortsetzung der bekannten hochgradigen Mineralisierung vermutet wird. Wenn Tennant Creek hier trifft, würde natürlich zunächst das Bluebird-Projekt selbst größer werden. Schon das wäre ein toller Erfolg. Noch wichtiger dürfte aber sein, dass sich das Verfahren auf 12 Ziele anwenden lässt, die Tennant Creek im Umkreis von 2 Kilometern identifiziert hat, darunter insbesondere das große Ziel Perseverance, dess en magnetischer Fußabdruck um ein Vielfaches größer ist als der von Bluebird. Tennant hat eine echte Story!

