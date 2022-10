So geht klimafreundliche Digitalisierung CDR Summit zeigt mit maßgeschneidertem Programm und namhaften Vortragenden auf, wie die digitale Transformation der Wirtschaft klimafreundlich gelingen kann. (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Bisher nur wenigen Unternehmen und Kommunen ist bewusst, wie

energieintensiv digitale Prozesse und Angebote von IT-Anwendungen im Alltag

sind. Denn egal ob allgegenwärtiger Datenaustausch in Arbeitsteams, mit Kunden

oder Bürgern, Bereitstellung von Informationen, Streaming, Up- und Download oder

Videokonferenz, Blockchain, KI oder E-Mails: Jede dieser Anwendungen verbraucht

enorme Mengen an Energie, was derzeit noch zu viel CO2 freisetzt .



Nachhaltigkeit als wichtiger Faktor für Unternehmen