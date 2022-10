Droht nach den US-Inflationsdaten der nächste Oktober-Crash?

Die Indizes an der Wall Street, aber auch der Deutsche Aktienindex in Frankfurt, handeln allesamt bereits unter, auf oder nur noch knapp über ihren Jahrestiefs. Das sind die denkbar ungünstigsten Voraussetzungen für die Aufnahme solch entscheidender Daten. Zudem halten die Turbulenzen an den Anleihe- und Devisenmärkten die Anleger rund um den Globus in Atem. Dieser 13. Oktober könnte also ein rabenschwarzer Donnerstag an der Börse werden, manch einer zieht gar schon Parallelen zu den spektakulären Oktober-Crashs der Jahre 1929 und 1987.

In den gestern veröffentlichen Protokollen der letzten US-Notenbanksitzung steht nicht wirklich überraschend, dass die Fed an ihrem Zinserhöhungskurs festhalten wird. Sie kämpft weiter entschlossen gegen die Inflation, es gilt daher als unwahrscheinlich, dass die Leitzinsen auf der nächsten Sitzung um weniger als 75 Basispunkte angehoben werden. Die Inflationszahlen heute dürften allerdings darüber mitentscheiden, was danach kommt: Wieviel Zinserhöhungen werden noch folgen und wann kann die Notenbank das hohe Tempo in Sachen Zinserhöhungen endlich drosseln und die Märkte beruhigen.