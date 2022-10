Ether – Merge als Triebkraft für technische Innovationen

Die Kryptobörse Binance hat ihre Bemühungen zur Erhöhung der Liquidität und Verbesserung ihres Angebots intensiviert. Eine jüngste Entscheidung beinhaltet die automatische Konvertierung der Guthaben der drei wichtigsten Stablecoins (USDC, USDP, TUSD) in den eigenen BUSD, während Abhebungen in dem gewünschten Stablecoin weiter möglich sind. Dieser Schritt, der eine höhere Liquidität fördern und durch eine schnellere Anpassung von Aufträgen weniger Fehler verursachen soll, könnte dazu beigetragen haben, dass die Marktkapitalisierung von BUSD kürzlich die Marke von 20 Milliarden US-Dollar überschritten hat.

In vergleichbarer Weise wird USDT nun nativ auf dem Near-Protokoll und dem Polkadot-Netzwerk unterstützt, womit der Stablecoin nun in insgesamt 12 Netzwerken eingesetzt wird. Coinbase schlug vor, dass die Kreditplattform MakerDAO seine ungenutzten USDC in seinem Prime Vault (sichere Aufbewahrung mit eingebauter Zeitverzögerung) deponiert, der eine jährliche Rendite von 1,5 Prozent erwirtschaftet, um zusätzliche Einnahmen von 24 Millionen Dollar für das Protokoll zu generieren. Nach der Diskussion über die Notwendigkeit, zensierbare Vermögenswerte aufzugeben und möglicherweise das Bindungs-Modell zu wechseln, um ETH zu akzeptieren, beschloss MakerDAO, seine stETH-Schuldengrenze zu erhöhen. Dieser Schritt soll das Verhältnis von USDC zu anderen unterstützten Vermögenswerten verringern, was durch die Senkung der Gebühren für sechs Vaults erreicht wurde, um Anreize für die Besicherung von dezentralen Währungen zu schaffen.

Binance hat ebenfalls ein Zeichen gesetzt und enthüllt, dass sie den nativen Einsatz von BUSD auf Avalanche und Polygon ausweiten werden. In ähnlicher Weise gab der All-in-One-Defi-Shop Coin98 bekannt, dass er einen überbesicherten Stablecoin herausbringen wird, nachdem Aave und Curve beschlossen haben, ihre Ökosysteme zusammenzulegen. Der neue Stablecoin mit dem Namen CUSD soll durch ein 1:1-Verhältnis von USDC (auf SOL, ETH) und BUSD (BNB) Reserven abgesichert sein.

Konsolidierung. In diesem Monat haben großen Unternehmen der DeFi-Branche begonnen, ihre Ökosysteme zu fusionieren. Zunächst hat Aave mit ShortAave den ungenutzten Derivatemarkt erschlossen. Bei der Website handelt es sich derzeit um ein Mockup dessen, was ein One-Stop-Shop sein wird, um Short-Positionen auf der Plattform zu eröffnen, indem man bei Aave leiht und bei Uniswap in einem Zug tauscht. Ein weiterer Punkt war die Ankündigung von Aztec, wo die auf Privatsphäre ausgerichtete L2 den Vault des DeFi-Projekts YearnFinance für sein privates DeFi Ökosystem integrieren wird. Darüber hinaus gab Compound sein Debüt in Form von kryptobesicherten Krediten für Institutionen. Das neue Produkt bietet die Kreditaufnahme in USD/USDC zu einem festen effektiven Jahreszins von 6 Prozent, akzeptiert BTC, ETH und eine Reihe anderer ERC20-Token ohne Rückzahlungsplan. Die einzige Bedingung ist, dass die Überbesicherung bestehen bleibt.

Schließlich nahm sich das Unternehmen Ribbon mit seinem Schritt in den Kreditmarkt ein Beispiel beim Blockchain-Projekt FraxFinance (Token: FRAX), indem es ein Geldmarktprotokoll mit dem Namen RibbonLend einführte. Das neue Angebot bietet überprüften institutionellen Marktteilnehmern hohe Renditen im Gegenzug für unbesicherte Kredite. Wie man sieht, festigen DeFi-Protokolle ihre Grundprinzipien, um den Wertfluss zurück zu ihrem zugrunde liegenden nativen Token zu erhöhen und dabei langfristig nachhaltigere Modelle zu entwickeln. Ein weiteres Konsolidierungsbeispiel war die Geldmarktplattform von Frax.

Das Protokoll mit dem Namen Fraxlend ist eine erlaubnisfreie dApp für die Kreditvergabe und -aufnahme, die die Nutzung jedes Tokens ermöglicht, der von den Preisfeeds der Chainlink Oracles unterstützt wird. Der Vorstoß des ursprünglichen algorithmischen Stablecoin-Emittenten in den Geldmarktbereich repräsentiert einen breiteren Trend innerhalb der Blue Chips der Branche, alle ihre jeweiligen wirtschaftlichen Aktivitäten in einem einzigen Ökosystem zu konsolidieren, um den größten Wert auszuweisen. So wird beispielsweise der zusätzliche Cashflow, der durch das Verleihen der stabilen FRAX-Währung an andere DeFi-Projekte in Verbindung mit dem FraxSwap des Protokolls generiert wird, dazu verwendet, mehr Anteile an FXS-Tokens zurückzukaufen. Ein Schritt, der auch die Strategie von MakerDao widerspiegelt, seinen MKR-Token durch seine Stabilitätsgebühren zu verbrennen.

Frax ist nicht das erste Projekt, das eine solche Maßnahme ergreift. Auch der führende Geldmarkt-Protokoll Aave ist mit der Einführung von GHO in den Stablecoin-Bereich eintaucht. In der Zwischenzeit hat die zukunftsweisende dezentralisierte Börse (DEX) für Stables (CRV) bekannt gegeben, wahrscheinlich noch vor Ende September einen eigenen Stablecoin herauszubringen. Dieser Ansatz ist für DeFi-Projekte von entscheidender Bedeutung, um nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln, die weniger von der Emission neuer Token abhängen und die besser in der Lage sind, lange Drawdowns auf der Grundlage einer wachsenden Kapitaldecke zu überstehen.