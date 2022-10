Anlass der Studie: GBC Managementinterview

13.10.2022 - GBC-Managementinterview mit Torsten Uhlig, Inhaber und Geschäftsführer der Bauakzente Balear Invest GmbH







'Die Nachfrage nach Luxus-Immobilien auf Mallorca ist seit Jahren hoch und das Angebot knapp. Daran werden auch hohe Inflation, steigende Zinsen und eine drohende Rezession nichts ändern', sagt Projektentwickler Torsten Uhlig. Warum sich mit der Entwicklung von Luxus-Immobilien auf der Baleareninsel auch künftig hohe Margen erzielen lassen und der Markt nicht mit dem deutschen vergleichbar ist, erläutert der Gründer der Bauakzente Balear Invest GmbH aus Kaarst (NRW) im GBC-Managementinterview. Die Anleihe (ISIN: DE000A30VGQ1; Volumen bis zu 8 Millionen Euro; Kupon 6,5% p.a.; Laufzeit von 5 Jahren) des Unternehmens kann an der Börse Frankfurt gekauft und außerbörslich gezeichnet werden.



Schätzungen 2023 bis 2025 mit erwarteten Zinsdeckungsgraden

GuV in Mio. EUR GJ.-Ende 31.12.2023e 31.12.2024e 31.12.2025e Gesamtleistung 6,32 1,08 3,76 Ergebnis vor Zinsen und Steuern 5,9 0,54 3,20 (EBIT)

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,42 0,50 0,52 inkl. Anleihezinsen

Zinsdeckungsgrad 14,0 1,1 6,2

Quelle: GBC-Schätzung





GBC AG: Herr Uhlig, das Kapitalmarktumfeld ist derzeit nicht einfach. Warum könnte ihre Anleihe trotzdem für Anleger interessant sein?

Torsten Uhlig: Ich halte das Chance- /Risikoverhältnis aus dem Mix unseres Geschäftsmodells, unseres Marktes und unserer Anleihe für sehr attraktiv. Luxus-Immobilien in Top-Lagen und mit höchsten Baustandards auf Mallorca sind knapp und die Nachfrage von vermögenden Menschen aus der ganzen Welt ist hoch. Wir haben einen Track-Record erfolgreicher Projekte, eine für unsere Branche hohe Eigenkapitalquote von 30% und erwarten bereits im kommenden Jahr einen massiven Verkaufserlös.



GBC AG: Sie sprechen es an. Im kommenden Jahr wollen Sie die Villa Marimont fertigstellen und für über 10 Millionen Euro verkaufen. Benötigen Sie die Anleihemittel überhaupt?



Torsten Uhlig: Für das kommende Projekt Ocean View benötigen wir die Mittel nicht zwingend. Dennoch würden wir die Anleihe gerne platzieren, um unsere Finanzierung zu diversifizieren und schneller zu wachsen. Die Realisierung vom Grundstückskauf bis zum Verkauf dauert in der Regel 24 bis 30 Monate. Wir wollen künftig jedes Jahr mit einem neuen Projekt beginnen. Entsprechend würden sich auch die Einnahmen durch einen jährlichen Verkauf verstetigen. Ohne die Anleihe würden wir weniger Projekte umsetzen, was schade wäre, denn das Marktpotenzial ist vorhanden.



