Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 54,35 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2023

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann



Prognoseänderung: Nach Insolvenz eines Subunternehmens im Ferienimmobilienbereich Prognosen für 2022 angepasst; schwächere Entwicklung der Auftragslage hat zur weiteren Prognoseanpassung für Folgejahre geführt; Kursziel auf 54,35 EUR (bisher: 83,35 EUR) reduziert; Rating KAUFEN



Am 26.09.2022 hat die HELMA Eigenheimbau AG (kurz: HELMA) eine Gewinnwarnung veröffentlicht. Hintergrund der Prognoseanpassung ist die Insolvenz eines wesentlichen Subunternehmers, was für die HELMA Eigenheimbau AG mit relevanten Auswirkungen einhergeht. Mit Blick auf die Wertschöpfungskette der HELMA wird deutlich, dass sowohl im Segment 'Individuell' als auch im Segment 'Vorgeplant' die Baudurchführung durch Subunternehmen erfolgt. Besonders im Segment 'Vorgeplant' erfolgt bereits vor dem Vertriebsstart die Vergabe der Bauleistungen an die Subunternehmen, wodurch eine frühzeitige Kostensicherheit vorliegt. Dies hat sich insbesondere im aktuellen, von Kostensteigerungen geprägten Umfeld bewährt. Mit Meldung vom 11.10.2022 hat das HELMA-Management konkretisiert, dass der Subunternehmer ausschließlich für den Ferienimmobilien-Bereich tätig war und daher die anderen Unternehmen der HELMA-Gruppe nicht von den Auswirkungen betroffen sind.



Mit der Insolvenz des Subunternehmens kommt es auf der einen Seite zu Verzögerungen bei den betroffenen Projekten, was zudem mit Säumniskosten einhergehen könnte. Auf der anderen Seite muss die Gesellschaft nun anderweitig die Fertigstellung der Ferienhäuser sicherstellen, was mit Kostensteigerungen einhergehen könnte. Hier wird derzeit daran gearbeitet, mit lokalen Handwerksunternehmen die Fertigstellung sicherzustellen. In Summe geht die HELMA für das laufende Geschäftsjahr 2022 nun von Umsatzerlösen in Höhe von 300 - 320 Mio. EUR (bisher: 360 Mio. EUR) sowie von einem EBT in Höhe von 20 Mio. EUR (bisher: 30 Mio. EUR) aus.



Rating: Kaufen

Analyst: GBC

Kursziel: 54,35 Euro



Seite 2 ► Seite 1 von 2