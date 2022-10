Studie Rund ein Viertel der befragten Mobilfunkkundinnen und -kunden planen Wechsel zu 5G-Vertrag im kommenden Jahr (FOTO)

- " 5G: The Next Wave (https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/consumerla

b/reports/5g-next-wave?utm_medium=social_paid&utm_source=facebook&utm_campaign

=gfmc-m5gi-consumerlab_20221013) " vom Ericsson ConsumerLab ist die bisher

umfangreichste 5G-Verbraucher*innenstudie - für den deutschen Markt

repräsentiert die Veröffentlichung die Sichtweise von 44 Millionen

Konsumentinnen und Konsumenten.

- Der Bericht prognostiziert, dass in Deutschland 23 Prozent der

Mobilfunkkundinnen und -kunden beabsichtigen, innerhalb des nächsten Jahres

einen 5G-Vertrag abzuschließen.

- Für aktuelle 5G-Kundinnen und -Kunden stehen Metaverse- und

Extended-Reality-Anwendungen wie virtuelle Konzerte und Sport-Events im Fokus

- die nächste Generation an Kundinnen und Kunden hofft hingegen auf neue

Smartphones und eine noch bessere Netzabdeckung.



Die heute vorgestellte Studie von Ericsson (NASDAQ: ERIC) unterstreicht das

wachsende Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher an 5G und ihre

Erwartungen an die Anwendungsfälle der nächsten Generation. Es ist die bisher

größte Konsumentinnen- und Konsumenstudie zu 5G dieser Art und deckt 37 Länder

ab - unter anderem den deutschen Mobilfunkmarkt.