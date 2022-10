Biosense Webster bringt HELIOSTAR(TM), den ersten Radiofrequenz-Ballonablationskatheter, mit dem Ärzte effizientere Herzablationen durchführen können, in Europa auf den Markt

Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Die einzigartige

Single-Shot-Ballon-Technologie des HELIOSTAR(TM)-Ballonablationskatheters

ermöglicht die Pulmonalvenenisolation in 12 Sekunden, mit maßgeschneiderter

Energiezufuhr und einer integrierten 3D-Kartierungslösung.1



Biosense Webster, Inc., teil von Johnson & Johnson MedTech?, gab heute die

Markteinführung des HELIOSTAR(TM)-Ballonablationskatheters - des ersten

Radiofrequenz-Ballonablationskatheters - in Europa bekannt. Der

HELIOSTAR(TM)-Ballonablationskatheter ist für die kathetergestützte

elektrophysiologische Kartierung (Stimulation und Aufzeichnung) der Vorhöfe des

Herzens und, bei Verwendung eines kompatiblen Mehrkanal-RF-Generators, für die

Herzablation indiziert.