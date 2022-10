FINEQIA SCHLIESST ZWEITE TRANCHE DER PRIVATPLATZIERUNG MIT STRATEGISCHEM INVESTOR AB

Vancouver, Bc (ots/PRNewswire) - Fineqia International Inc. (das " Unternehmen "

oder " Fineqia ") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) gibt die zweite

Tranche (die "zweite Tranche") seiner nicht vermittelten Privatplatzierung (das

" Angebot ") für eine kumulative Kapitalerhöhung von 4.546.224 CAD mit

Beteiligung der Wavemaker Genesis Master Fund Ltd. bekannt.



Zu den Investoren gehört die Wave Maker Genesis Master Fund Ltd, ein Fonds, der

von Wave Financial, LLC, einem der weltweit führenden regulierten

Krypto-Asset-Manager, verwaltet wird, der 15 % der zweiten Tranche gezeichnet

hat. Das Unternehmen hat 420.122.400 Einheiten ausgegeben und in dieser Tranche

einen Bruttoerlös von 4.201.224 CAD erzielt. Fineqia ist auch ein

Minderheitsaktionär von Wave Financial, LLC.