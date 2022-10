Deshalb ist es äußerst positiv zu bewerten, dass seit einigen Jahren Cannabis bzw. Cannabinoide als relativ nebenwirkungsarme Arzneimittel vermehrt in der Schmerztherapie zum Einsatz kommen. Das kanadisch-israelische Unternehmen Innocan Pharma (WKN: A2PSPW) erforscht und entwickelt in diesem Zusammenhang innovative, CBD basierte Wirkstoffe und Verabreichungsformen, die den Milliarden-Markt Schmerzmanagement aufmischen könnten.

Chronische Schmerzen: Ein Milliarden-Markt

Vor allem Patienten, die gängige Schmerzmittel ablehnen, nicht mehr vertragen oder bei denen Schmerzmittel nicht mehr wirken, könnten von einer CBD-Therapie profitieren. Hierzu zählen beispielsweise Patienten mit:

- Arthrose

- Diabetes mellitus

- Fibromyalgie

- Rheuma (rheumatoide Arthritis)

- Rückenproblemen

Da Schmerzen eine unangenehme bis quälende “Nebenwirkung” vieler Krankheiten sein können, ist der globale Markt für Schmerzmittel enorm groß und dürfte aufgrund des demografischen Wandels in den kommenden Jahren noch wachsen.

Das weltweite Umsatzvolumen für Schmerzmittel beträgt 2022 etwa 27,65 Milliarden Euro. Laut einer Prognose wird im Jahr 2027 ein Marktvolumen von 36,37 Milliarden Euro erreicht, was einem jährlichen Umsatzwachstum von 5,64% (CAGR 2022-2027) entsprechen würde.

Klassischer Schmerzmittelmarkt kämpft mit Restriktionen

Das prognostizierte Wachstum beruht hauptsächlich auf der weltweit immer älter werdenden Bevölkerung, da mit zunehmendem Alter die Krankheitshäufigkeit zunimmt. Gleichzeitig wird der Markt für opioidhaltige Schmerzmittel zunehmend durch die Gesetzgebung eingeschränkt. In den USA ging die Justiz in den vergangenen Jahren beispielsweise hart gegen ungesetzliche Vertriebsmethoden in der Branche vor. Deshalb mussten Marktführer wie GlaxoSmithKline oder Pfizer für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Marketing für das inzwischen vom Markt genommene Schmerzmittel Bextra und anderer Produkte Rückstellungen in Millionen bilden. Auch Arzneimittelbehörden wie die EMA schränken immer wieder den Einsatz bestimmter Medikamente zur Schmerztherapie ein oder verbieten ihn ganz.