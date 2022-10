GOLDMAN SACHS stuft LINDE plc auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Papiere von Linde bei einem Kursziel von 338 US-Dollar mit "Buy" aufgenommen. Analyst Duffy Fischer rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit massiv sinkenden Gewinnerwartungen in der Chemiebranche angesichts schwacher Nachfrage. Das betreffe gerade die Hersteller von Basischemikalien. Industriegas-Konzerne punkteten derweil mit ihren Defensivqualitäten, so Fischer. Sie entwickelten sich im Abschwung generell besser, und aktuell sei der US-amerikanische Inflation Reduction Act (IRA) eine zusätzliche Unterstützung. Linde werde deutlich Marktanteile gewinnen, wenn der sogenannte blaue und grüne Wasserstoff die Wachstumserwartungen erfüllen./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2022 / 01:17 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Linde Aktie reagierte daraufhin mit einem Minus von -0,16 % auf 279,9EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Duffy Fischer

Analysiertes Unternehmen: LINDE plc

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m