Multi-Krisen-Situation dämpft Zuversicht in der Consultingbranche für 2023

Bonn (ots) -



- Aktuelle Geschäftslage im 3. Quartal in Unternehmensberatungen vielfach noch gut

- Vorbereitungen auf unterschiedliche Konjunktur-Szenarien werden verstärkt

Die aktuelle Geschäftslage wird vom Großteil der deutschen Consultingfirmen noch als gut bezeichnet. Gleichzeitig schätzen die Unternehmensberatungen die Aussichten für ihre Geschäftsentwicklung in den kommenden sechs Monaten merklich zurückhaltender ein. Die Stimmungseintrübung lässt den Indexwert in der vom Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen (BDU) vierteljährlich durchgeführten Geschäftsklimabefragung in der Consultingbranche für das 3. Quartal 2022 auf 95,3 sinken (Q2/2022: 100,2). Dies ist die vierte Abwärtsbewegung in Folge. Der Consulting-Branchenindikator liegt aber im Vergleich mit dem ifo-Geschäftsklimaindex für die Gesamtwirtschaft, der nach der gleichen Systematik wie der des BDU erhoben wird, auf einem noch deutlich höheren Niveau (ifo-Geschäftsklimaindex 09/2022: 84,3). BDU-Präsident Ralf Strehlau: "Die derzeitige Multi-Krisen-Situation erzeugt bei unseren Kunden aus Wirtschaft, Industrie und Verwaltung mehr und mehr Verunsicherung. Verstärkend wirkt sich dabei aus, dass seitens der Politik zu wenig Klarheit über die zukünftigen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Das lässt die Investitionsbereitschaft der Unternehmen zögerlicher werden. Auch auf die Consultingbranche wird sich diese Zurückhaltung voraussichtlich auswirken. Ein schwächerer Start ins Geschäftsjahr 2023 wird immer wahrscheinlicher. Immer mehr Branchenteilnehmer stellen sich auf diese Situation durch die Entwicklung unterschiedlicher Szenarien ein."



Aktuelle Geschäftslage vielfach noch gut



In vielen Unternehmensberatungen sind die Auftragsbücher zwar zurzeit noch gut gefüllt. Neun von zehn Marktteilnehmern geben an, dass sie mit ihrer aktuellen Geschäftssituation im Plan (49 %) oder sogar darüber liegen (41 %). Bei der Einschätzung der Geschäftsaussichten für die kommenden sechs Monate überwiegen allerdings in der Consultingbranche erstmals seit längerem wieder die Skeptiker. Der Anteil der Unternehmensberatungen, die eine ungünstigere Geschäftsentwicklung erwarten, ist auf 27 Prozent gestiegen (Anteil im Q2/2022: 19 %).