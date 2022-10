Euritas-Forum zu Cloud-Diensten im öffentlichen Sektor am 13. Oktober in Brüssel (FOTO)

Berlin (ots) - Am 13. Oktober findet in Brüssel von Euritas, dem europäischenVerband öffentlicher IT-Dienstleister, das Forum "Cloud-Dienste im öffentlichenSektor" statt. Zentrales Thema und Anliegen von Euritas ist es hierbei,Cloud-Services und mögliche Strategien für öffentliche IT-Dienstleister,insbesondere mit dem Fokus der Sicherstellung des Datenschutzes und derdigitalen Souveränität, mit den Teilnehmenden des Forums zu diskutieren.Euritas unterstützt die Bemühungen der Europäischen Kommission, die EuropäischeUnion bis 2030 digital zu transformieren. Cloud Computing stellt für Euritas eingroßes Potenzial für effiziente digitale Prozesse und komfortable Dienste fürBürgerinnen und Bürger dar. Daher ist es aus Sicht von Euritas von größterBedeutung, die notwendigen Rahmenbedingungen und Anforderungen zuidentifizieren, die geschaffen werden müssen, damit öffentliche Stellen dieseDienste sicher, souverän und in Übereinstimmung mit allenDatenschutzanforderungen handhaben. Die Zielgruppe des Forums sindRegierungsvertreter und Kunden von Euritas-Mitgliedern, nationale und regionaleCIOs, EU-Vertreter und relevante Interessengruppen. Es diskutieren unter derModeration von Euritas-Präsident Ralf Resch an dem Tag Daniel van Burk(Consulting Experte bei Gartner), Prof. Dr. Reinhard Posch (CIO des LandesÖsterreich), Pierre Chastanet (EU-Kommission/stellvertretender GeneraldirektorNetze der Zukunft / Cloud und Software), Francisco Mingorance vom europäischenCloud-Anbieter-Verband CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe)und Georges Welz von Delos Cloud (Cloudplattform von SAP und Arvato)miteinander.