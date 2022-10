London (ots) -



- Die Londoner Anwaltskanzlei Harcus Parker reicht Klage beim britischen

Competition Appeal Tribunal (CAT) ein

- Erhobene Gebühren rechtswidrig

- Betroffene Unternehmen aus Deutschland zur Teilnahme aufgefordert



Im Namen einer Vielzahl von europäischen Klägern wurde bei einem spezialisierten

britischen Wettbewerbsgericht eine Sammelklage gegen Visa und Mastercard

eingereicht. Die Kläger fordern Schadensersatz für unrechtmäßige Gebühren.





Harcus Parker reicht Klage beim britischen Competition Appeal Tribunal (CAT) einHarcus Parker (https://harcusparker.co.uk/) , eine im Vereinigten Königreichansässige Anwaltskanzlei für Handelsstreitigkeiten, reichte die Klage gegen Visaund Mastercard ein. Der Fall wird vor dem Competition Appeal Tribunal (CAT), dembritischen Spezialgericht für Wettbewerbsfälle, verhandelt. Im Rahmen derSammelklage fordert Harcus Parker eine Entschädigung für EWR-Unternehmen, denenfür die Annahme von Zahlungen mit Firmenkreditkarten* sowie ausländischenKredit- und Debitkarten multilaterale Interbankenentgelte (MIFs) in Rechnunggestellt wurden. Die CAT hat die Klage auf ihrer Website veröffentlicht.Multilaterale Interbankenentgelte in illegaler HöheDie Kanzlei Harcus Parker, die sich auf Gruppenklagen, Wettbewerbsklagen undSammelklagen spezialisiert hat, gibt an, dass Visa und Mastercard die Bankengezwungen haben, MIFs in einer von beiden Großunternehmen festgelegten Höhezuzustimmen, die "wettbewerbs- und rechtswidrig" ist."Wir möchten sicherstellen, dass die betroffenen Unternehmen in der gesamtendeutschen Wirtschaft angemessen entschädigt werden. Wir setzen uns für dieAbschaffung rechtswidriger Interbankenentgelte ein. Sowohl der EuropäischeGerichtshof als auch der Oberste Gerichtshof des Vereinigten Königreichs habendiese Verbrauchergebühren für Kredit- und Debitkarten verurteilt. Kläger inDeutschland werden feststellen, dass britische Gerichte ein hervorragender Ortsind, um wettbewerbsrechtliche Sammelklagen mit europäischer Relevanzeinzureichen", sagte Jeremy Robinson, Partner für Wettbewerbsrecht bei HarcusParker."Die multilateralen Interbankenentgelten von Mastercard und Visa betreffenhauptsächlich deutsche Unternehmen in der Reise-, Gastgewerbe-, Einzelhandels-und Luxusbranche", so Robinson.Multilaterale Interbankenentgelte machen den größten Teil der Servicegebührenaus, die Banken von Unternehmen erheben, wenn Kunden mit ihrer Karte bezahlen.Bei Kartenzahlungen im Ausland werden in der Regel pro 100 ausgegebenen Euro biszu 1,80 Euro Gebühren berechnet - Kosten, die von Unternehmen in ganz Europagetragen werden.