JEFFERIES stuft Evonik auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evonik vor den anstehenden Zahlen zum dritten Quartal von 21,50 auf 18,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chemiekonzern dürfte im dritten Quartal ein Ergebnis (Ebitda) von 604 Millionen Euro erzielt haben, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das Jahr rechnet er mit 2,5 Milliarden Euro und liegt damit nach eigener Aussage am unteren Ende der Unternehmenszielspanne. 2023 drohe den Gewinnen des Unternehmens wohl mehr Gegenwind als denen einiger Konkurrenten./gl/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2022 / 12:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2022 / 12:38 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie reagierte daraufhin mit einem Minus von -1,26 % auf 17,24EUR an der Börse Tradegate.



