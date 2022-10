Anzeichen für eine bevorstehende Gegenbewegung

Vorgestern wurden Ansätze einer Kurserholung am Aktien- und Anleihemarkt durch eine Äußerung des Gouverneurs der Bank von England (BoE) zunichte gemacht. Dieser forderte Pensionsfonds auf, ihre Positionen bis Freitag zu rebalancieren. Denn dann laufe das vorübergehende Unterstützungsprogramm für den Bondmarkt des Landes aus. Zur Beruhigung der Anleger hatte die britische Notenbank erst am Dienstag den Kauf inflationsgeschützter Papiere angekündigt. Diese werden vor allem von Pensionsfonds gehalten.

Erneute Kehrtwende

Doch diese Laune wurde dann um 14:30 Uhr wieder getrübt, als die US-Erzeugerpreise veröffentlicht wurden. Zwar legten diese nicht mehr ganz so stark zu wie zuvor, doch hatten die Marktteilnehmer eine stärkere Abschwächung des Preisdrucks erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr hoben die Hersteller in den USA die Preise im September um 8,5 % an, nach +8,7 % im August.

Der Markt hatte sich im Durchschnitt auf eine Rate von 8,4 % eingestellt. Und diese leichte Enttäuschung reichte bereits wieder aus, um die Kurse sowohl am Anleihe- als auch am Aktienmarkt erneut in den Minusbereich zu drücken.

Übertriebene Marktreaktionen

Ich halte einige Kursbewegungen inzwischen allerdings für übertrieben. So auch die gestrigen Kursverluste nach den Preisdaten. Schließlich ist die Inflation demnach immerhin rückläufig. Es wurden lediglich die Erwartungen enttäuscht.

Natürlich hält sich die Inflation hartnäckig. Und sie erfordert ein weitergehendes Eingreifen der Notenbanken. Der Beschluss großer Zinsschritte von 75 Basispunkten auf den anstehenden Sitzungen sind aber längst eingepreist. Und der Zinspfad ist vorgegeben: Der Leitzins der US-Notenbank wird bei ca. 4,5 % bis 4,6 %, die Leitzinsen der Europäischen Zentralbank werden vorerst bei etwa 2,0 % bis 2,5 % landen. Auch das hat der Markt bereits berücksichtigt. Nur wenn sich abzeichnet, dass diesee Zinspfade erneut nach oben angepasst werden müssen, sind kurzfristig weitere Kursabschläge am Anleihe- und Aktienmarkt gerechtfertigt.