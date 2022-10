Individualität statt pauschale Lösungsansätze - Experte verrät, worauf es beim Fachkräftemangel in der Hotelbranche wirklich ankommt (FOTO)

Güstrow (ots) - Das Hotelgewerbe hat immer wieder mit Herausforderungen zu

kämpfen. Viele Betriebe mussten während der Corona-Pandemie geschlossen bleiben.

Der Wegfall der Einnahmen stellte dabei nicht das einzige Problem für die

Betreiber dar. Vielmehr wechselten in der Not auch viele Angestellte die

Branche. Für eine Branche, die ohnehin unter dem Mangel an gut ausgebildetem

Personal zu leiden hat, ist diese Entwicklung eine existenzielle Bedrohung.



Viele Lösungsansätze wurden bisher erwogen. Darunter etwa die Modernisierung der

Ausbildung, die Einführung der Vier-Tage-Woche oder die Anhebung der Gehälter.

Doch es darf bezweifelt werden, dass diese Versuche zum Erfolg führen, weiß

Steve Heinecke. Denn oftmals werden damit die eigentlichen Probleme der Branche

ignoriert. Dabei könnte es durchaus einfach sein, echte Fortschritte durch

geringfügige Veränderungen zu erreichen. Wie das gelingt, erläutert der

Hotellerie-Experte in diesem Beitrag.