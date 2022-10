Der beste Sommer in 30 Jahren

Saalbach Hinterglemm (ots) - Saalbach Hinterglemm zieht positive Saisonbilanz



784.763 Nächtigungen zählte Saalbach Hinterglemm im Sommer 2022. Dies ist ein

erstaunliches Plus von 9,7% im Vergleich zum Sommer 2021. Somit erreicht der

Tourismusort im Glemmtal sogar höhere Nächtigungszahlen als vor der Pandemie: Im

Vergleich zum Sommer 2019 konnte heuer ein Plus an Nächtigungen von 8,5%

verzeichnet werden.



Mehr Nächtigungen von Mai bis September wurden nur im Jahr 1992 gezählt. Diese

Zahlen stehen für sich und zeigen ganz klar die Beliebtheit von Saalbach

Hinterglemm als Ganzjahresdestination. Somit kann der Sommer 2022 im Glemmtal

erfreut abgeschlossen werden.