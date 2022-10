Rückgang bei den Privatinsolvenzen aufgrund von Basiseffekt - Trendumkehr im dritten Quartal 2022 / Anstieg in 2023 prognostiziert

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Die Privatinsolvenzen sind in Deutschland in den ersten neunMonaten des Jahres gesunken. Insgesamt gab es in den ersten drei Quartalen 202271.107 private Insolvenzen. Das entspricht einem Rückgang um 13,5 Prozent imVergleich zum Vorjahreszeitraum (1. bis 3. Quartal 2021: 82.213). So lauten diezentralen Ergebnisse aus dem aktuellen CRIF "Schuldenbarometer 1. bis 3. Quartal2022".Der starke Anstieg der Insolvenzen im letzten Jahr (plus 93,6 Prozent aufJahressicht) hat sich damit aktuell etwas umgekehrt. Das Plus anPrivatinsolvenzen aus dem Jahr 2021 ist vor allem darauf zurückzuführen gewesen,dass viele Privatpersonen entsprechende Insolvenz-Anträge im Jahr 2020zurückgehalten haben. Die Betroffenen wollten von der Gesetzesreform zurweiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens profitieren und dieangekündigte Reduzierung der Laufzeit des Verfahrens von sechs auf drei Jahrenutzen und stellten den Antrag folglich erst im Jahr 2021. Das Gesetz tratAnfang 2021 in Kraft und Betroffene können nun bereits nach drei statt sechsJahren schuldenfrei sein. Auf diese Weise soll ein schnellerer wirtschaftlicherWiedereinstieg betroffener Schuldner*innen erleichtert werden. DieseBesonderheit hat die Privatinsolvenzen 2021 besonders stark ansteigen lassen.Folglich ist auch der Basiswert (1. bis 3. Quartal 2021) hoch und dieentsprechende prozentuale Veränderung in den neun Monaten des Jahres 2022 fälltmit minus 13,5 Prozent verzerrt aus.Trotz des hohen Basiswertes gibt es im 3. Quartal 2022 bereits eine Trendumkehr.Betrachtet man nur die Zahlen im 3. Quartal, stiegen die Privatinsolvenzen um0,7 Prozent auf 25.047 Fälle (1. bis 3. Quartal 2021: 24.884).Der Vergleich zu den ersten drei Quartalen 2019 - also vor der Gesetzesreformund vor Corona - zeigt das aktuell hohe Niveau der Insolvenzen. Demnach sind diePrivatinsolvenzen in den ersten neun Monaten 2022 um 11,8 Prozent angestiegen(1. bis 3. Quartal 2019: 63.612).Der Krieg in der Ukraine sowie die Lieferketten- und Inflationsprobleme habenerhebliche negative Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Das betrifft auchdie Privatpersonen. Vor allem die stark gestiegenen Energiepreise, aber auchandere Rohstoff- und Lebensmittelpreise haben zu einem inflationären Anstieg derVerbraucherpreise geführt. Die finanzielle Situation vieler Privatpersonen inDeutschland bleibt durch die stetig steigenden Miet- und Energiepreiseangespannt. Die Menschen in Deutschland werden weniger Geld in der Tasche haben,um ihren Verpflichtungen wie Kreditzahlungen, Mieten oder Finanzierungennachzukommen. Auf Dauer führt weniger Einkommen erst in die Überschuldung und