Recruiting-Veranstaltung von Bain Mit Weitblick Frauen für die Beratung gewinnen

München/Wien/Zürich (ots) - Bereits zum sechsten Mal veranstaltet die

internationale Unternehmensberatung Bain & Company " Weitblick

(https://joinbain.de/weitblick/) ", ein Event für weibliche Talente. Es findet

am 24. und 25. November 2022 in München statt und richtet sich an herausragende

Universitätsstudentinnen ab dem vierten Bachelorsemester sowie an Doktorandinnen

und Young Professionals aller Fachrichtungen.



Neben "Weitblick" hat Bain mit "Compass", "Curious About Consulting" und

"Jumpstart" weitere Recruiting-Events im Portfolio, die ebenfalls ausschließlich

Frauen ansprechen. Ihr Ziel ist es, Interessentinnen für die

Unternehmensberatung zu begeistern. Zugleich dienen sie dem Erfahrungsaustausch.

"Wir möchten besondere Talente mit unterschiedlichen Fähigkeiten für Bain

gewinnen und ein Umfeld schaffen, in dem alle das Beste aus sich herausholen

können", betont Bain-Partnerin Mareike Steingröver, die für Diversity &

Inclusion in Deutschland und Österreich zuständig ist. "Dies setzt voraus, dass

wir Vielfalt und Inklusion in unserer Unternehmenskultur fördern und unseren

Consultants den Raum geben, ihre Karrierewege individuell zu gestalten."