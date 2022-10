Sicher in die Selbstständigkeit starten - 5 Punkte, woran man ein gutes Franchise-Unternehmen erkennt (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) - Christian Becker ist der Gründer und Geschäftsführer der ArtemisFranchise GmbH. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt er seine Kunden bei derKreation, Konzeption, Vermarktung und Begleitung von Franchise-Systemen. DieMission des Unternehmens: die ganzheitliche und partnerschaftliche Betreuung beider Umsetzung kompletter Franchise-Systeme und bei der Gewinnung vonFranchise-Partnern. Dazu gehört auch eine umfassende Beratung und persönlicheBegleitung in allen Fragen rund um die Themen Skalierung undEntwicklungsmöglichkeiten.In den USA ist das Franchise-System seit Jahren weit verbreitet - und auch inDeutschland wächst die Franchise-Wirtschaft kontinuierlich. Rund 1.000Franchise-Geber haben sich mittlerweile am Markt etabliert - Tendenz weitersteigend. Da können Menschen, die mit dem Gedanken spielen, Partner einesFranchise-Systems zu werden, schon einmal den Überblick verlieren. Eine weitereHerausforderung besteht darin, dass es wie überall auch hier schwarze Schafegibt. "Es gibt Unternehmen, die nur auf das schnelle Geld potenziellerFranchise-Nehmer aus sind", erklärt Christian Becker. "Nach einer umfassendenBeratung und guten Betreuung rund um den Unternehmensaufbau sucht man hier meistvergeblich." Glücklicherweise gibt es einige Indikatoren, die Hinweise auf dieQualität und Seriosität eines Franchise-Konzepts geben. An dieser Stelle hat derFranchise-Experte fünf Punkte zusammengefasst, die dabei helfen, ein gutesFranchise-Unternehmen zu erkennen, um sicher in die Selbstständigkeit zustarten.1. Profitables Business-ModellOb ein Franchise-Modell funktioniert, erkennen Gründungswillige zunächst daran,ob das Unternehmen erfolgreich nachgewiesen hat, dass es in einemzukunftsfähigen Markt tätig ist, mit seinem Business-Modell Geld verdient undauch in anderen Städten skalierbar ist. Solide Geschäftszahlen sind alsounabdingbar. Um einen ersten Eindruck zu erhalten, reicht es meist schon aus,die verschiedenen Franchise-Konzepte online zu recherchieren. Für detailliertereInformationen sollte man dann einen Blick in die Firmenunterlagen werfen.2. Strukturierter LernprozessGute Franchise-Unternehmen haben einen klar strukturierten Kennenlernprozess.Sie werden kein Problem damit haben, sich gegenüber potenziellenFranchise-Nehmern offen und transparent zu zeigen. Dazu gehört auch dasOffenlegen der Prozesse, der Strategie, der Geschäftszahlen und derUnternehmensentwicklung. Verhält sich ein Franchise-Geber hier ausweichend, isteine gewisse Skepsis angebracht.3. Laufende UnterstützungZu den üblichen Leistungen eines Franchise-Gebers gehören nicht nur eine