Berlin (ots) - Der deutsche Amazon-Marktplatz verkündet Rekordzahlen: Im letzten

Jahr erzielten mehr als 16.000 Händler einen Umsatz von über 100.000 Euro - 900

davon erwirtschafteten sogar erstmals eine Million Umsatz. Vor allem für kleine

Händler erweist sich der Marktplatz als Sprungbrett in den E-Commerce.



"Der Erfolg auf Amazon kommt nicht von alleine und auch ich habe anfangs einige

Fehler gemacht. Wer ein umsatzstarkes Business aufbauen will, sollte deshalb

schon von Beginn an die wesentlichsten Grundlagen berücksichtigen", sagt Nicklas

Spelmeyer. Er ist selbst einer der 900 Amazon-Umsatz-Millionäre und weiß genau,

worauf es auf dem deutschen Marktplatz wirklich ankommt. Er verrät im folgenden

Artikel sieben Dinge, die man beachten sollte, um auf Amazon erfolgreich zu

werden.





1. Alleinstellungsmerkmale schaffenIm Gegensatz zum Handel im Geschäft vor Ort bietet Amazon eine wesentlichgrößere Auswahl ähnlicher Artikel. Anbieter, die nur populäre Ideen kopieren,verschwinden deshalb meist schnell wieder von der Bildfläche. Selbstredend istInspiration per se nichts Schlechtes, jedoch sollten neue Anbieter ihre Produktemit einem einzigartigen Twist versehen, der unter der Zielgruppe gefragt ist.Auf diese Weise schaffen sie ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber etabliertenAnbietern.2. Markteinstieg mit handfestem KonzeptEin einzigartiges Produkt reicht jedoch nicht aus, um Millionen-Gewinne zuerzielen. Schon vor Produktionsbeginn ist es daher unumgänglich, einenhandfesten Plan für den Markteinstieg zu erarbeiten. Dieser muss neben derKonzeption des Produkts selbst auch berücksichtigen, wie die Materialien zurHerstellung beschafft werden sollen und wie es vermarktet werden soll.3. Erfolg erfordert VorbereitungUm ein Produkt auf Amazon zu vermarkten, werden genügend Ressourcen benötigt -in erster Linie Wissen und ein ausreichendes Startkapital. Letzteres sollte sichje nach Produkt auf mindestens 5.000 bis 10.000 Euro belaufen. Neueinsteigernist zudem anzuraten, ihre Verkaufsstrategie nicht nur auf Eigenrechercheaufzubauen, sondern den Rat eines Experten für die Vermarktung auf Amazoneinzuholen.4. Kooperation mit starken PartnernViele der Aufgaben, die auf einen Händler zukommen, lassen sich gerade anfangskaum selbst bewältigen: Import, Logistik, Lagerung und auch einige Unterbereicheder Vermarktung erfordern Spezialisten mit besonderen Kenntnissen undRessourcen. Es ist daher überaus sinnvoll, eine gut sortierte Netzwerklisteanzulegen, in der zu jedem Fachbereich mehrere verlässliche Ansprechpartnervermerkt sind.5. Investition in WerbeanzeigenAmazon selbst ist, ähnlich wie Google , im Kern eine Suchmaschine. Produktewerden Keywords zugeordnet und erscheinen nach Relevanz sortiert in denErgebnissen einer entsprechenden Suchanfrage. Dennoch erscheinen neue Produktemeist nicht einmal auf den ersten Seiten. Durch bezahlte Anzeigen lässt sichAbhilfe schaffen. Richtig umgesetzt sorgen diese dafür, dass das eigene Produktmehr Aufmerksamkeit erhält und durch mehr Aufrufe auch im organischen Rankingaufsteigt.6. Die Zielgruppe verstehenDie Umsetzung von bezahlten Werbeanzeigen hängt eng mit dem richtigenVerständnis der Zielgruppe zusammen. Anders als auf anderen Suchmaschinen suchenNutzer auf Amazon bereits mit einem gefestigten Kaufinteresse. Bei derVermarktung geht es also nicht länger darum, dieses zu wecken, sondern vielmehrdarum, den Mehrwert des eigenen Produkts gegenüber der Konkurrenz in Szene zusetzen.7. Dialog mit anderen Händlern suchenTrotz aller Vorbereitung kann es zu unerwarteten Situationen kommen. In diesemFalle ist es von großem Nutzen, sich mit Gleichgesinnten austauschen zu können,die Ähnliches erlebt haben beziehungsweise gerade erleben. Indem sie in einementsprechenden Rahmen - zum Beispiel auf einer E-Commerce-Messe oder einerVeranstaltung eines Experten - den Dialog mit anderen Amazon-Händlern suchen,erhalten Verkäufer wertvolle Einblicke, die allen Beteiligten beim Auf- undAusbau ihres Geschäftsmodells helfen.Über Nicklas Spelmeyer:Nicklas Spelmeyer ist seit drei Jahren auf der Plattform Amazon erfolgreich alsVerkäufer und berät mit seinem Team inzwischen über 600 Kunden dabei, ihreAmazon-Präsenz zu optimieren. Sein Fokus liegt auf Marketing undVerkaufspsychologie. Spelmeyer ist außerdem Autor eines viel gelobten Fachbuchesüber Amazon-Shops und seit längerer Zeit auch bei YouTube aktiv. Er sitzt mitseinem rund 30-köpfigen Team in Berlin. Weitere Informationen unter:https://ecommerce.de/