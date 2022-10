BARCLAYS stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 83 auf 79 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Ivan Bokhmat geht in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie davon aus, dass Schäden aus Naturkatastrophen, insbesondere durch den Hurrikan Ian, die Gewinne der Rückversicherer im dritten Quartal schrumpfen lassen. Für 2023 rechnet der Experte dann aber in der Schadens- und Unfall-Rückversicherung dank höherer Preise mit einer Verbesserung der Margen./la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2022 / 22:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2022 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +0,51 % auf 72,40EUR an der Börse Lang & Schwarz.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Ivan Bokhmat

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 79

Kursziel alt: 83

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m