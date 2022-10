Biotech-Unternehmen mit ausgezeichneter Recruiting-DNA / Richter-Helm sichert sich Recruiting-Excellence-Award® (FOTO)

Paderborn (ots) - Nicht nur in der klinischen Entwicklung und Produktion

pharmazeutischer und biotechnologischer Produkte hat sich Richter-Helm BioLogics

einen Namen gemacht. Auch in der Gewinnung und Förderung von Talenten hat das

Biotech-Unternehmen eine herausragende Recruiting-DNA entwickelt, die nun mit

dem Recruiting-Excellence-Award ausgezeichnet wurde.



Seit über 30 Jahren entwickelt und produziert Richter-Helm BioLogics

biopharmazeutische Produkte, die der Gesundheit dienen. Dennoch ist es heute, in

einer ausgedehnten Phase des Fachkräftemangels, schwerer geworden, passende

Kandidaten zu finden. Daher hat Richter-Helm das eigene Recruiting einer

professionellen - quasi klinischen - Prüfung unterzogen.