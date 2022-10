Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) -- Ford Kuga PHEV hat im ersten Halbjahr 2022 den Absatz des nächstbestenMitbewerbers in Europa um mehr als 28 Prozent übertroffen- Styling-Paket ST-Line Black Package für den Ford Kuga umfasst ein schwarzesDach, schwarze Außendetails und komplett schwarze 20-Zoll-Leichtmetallräder- Von Ford entwickelte Komfortsitze mit dem Gütesiegel der "Aktion GesunderRücken e.V." stehen ab sofort für alle Kuga-Modelle zur WahlDas meistverkaufte Plug-in-Hybridfahrzeug Europas1 hieß auch im ersten Halbjahr2022 wieder Ford Kuga. Dies haben Analysen von JATO Dynamics und eigeneErhebungen von Ford ergeben. Mehr als 23.000 Kunden entschieden sich in diesemZeitraum für einen Kuga PHEV. Damit übertraf sein Absatz den seines nächstbestenMitbewerbers um mehr als 28 Prozent. Der erfolgreiche Fünftürer mit kombiniertemElektro- und Benzinmotorantrieb hat bereits 2021 die Neuzulassungsstatistik fürPlug-in-Hybride angeführt. Ford feiert dieses Ergebnis mit zwei neuenAusstattungsoptionen für die gesamte Kuga-Baureihe: Das Styling-Paket ST-LineBlack Package vereint schwarze Karosseriedetails mit 20-Zoll-Leichtmetallrädernund steht ab 2.500 Euro zur Verfügung. Die speziellen Komfortsitze mit demGütesiegel der "Aktion Gesunder Rücken e.V." rücken insbesondere das Wohl vonVielfahrern in den Mittelpunkt. Ford bietet sie für alle Kuga-Varianten an. Siekosten für den Kuga Titanium X und ST-Line X 600 Euro, für alle anderenAusstattungslinie sind sie ab 1.400 Euro zu haben."Viele unserer Kunden möchten erste Schritte in Richtung Elektromobilitätunternehmen, ohne sich gleich für ein vollständig elektrifiziertes Fahrzeug zuentscheiden. Als meistverkauftes Plug-in-Hybridmodell Europas beweist der FordKuga PHEV, dass er für viele dieser Kunden die richtige Wahl ist", betont GlenGoold, Baureihendirektor Ford Kuga. "Autos wie der Kuga Plug-in-Hybrid sind einTeil des Engagements von Ford hinsichtlich einer elektrifizierten Zukunft."Das Plug-in-Hybridsystem des Kuga besteht aus einem 2,5 Liter großenVierzylinder-Benziner, der nach dem Atkinson-Zyklus arbeitet, einem Elektromotorsowie einer Lithium-Ionen-Hochvolt-Batterie mit einer Kapazität von 14,4Kilowattstunden (kWh). Es überträgt seine Systemleistung von 165 kW (225 PS)über ein stufenloses CVT-Automatikgetriebe an die Räder. Der Benzinermobilisiert dabei 112 kW (152 PS) und der E-Antrieb 97 kW (131 PS). Reinelektrisch kann der Kuga Plug-in-Hybrid bis zu 64 Kilometer (WLTP) lokalemissionsfrei zurücklegen - er eignet sich daher ideal für Fahrten bei hohemVerkehrsaufkommen, in stadtnahen Gebieten und in Umweltzonen. Der kombinierteWLTP-Stromverbrauch liegt zwischen 15,6 und 14,8 kWh/100 km.