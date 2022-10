Nominiert zum Deutschen Zukunftspreis 2022 Team II gibt der E-Mobilität und weiteren Sektoren der Energienutzung einen Schub. Dazu der Sprecher Thomas Speidel im Video (VIDEO)

Berlin-München (ots) - Dieses Team mit Dipl.-Ing. Thomas Speidel, Dr. Thorsten

Ochs und Dipl.-Ing. Stefan Reichert hat ein neuartige System entwickelt, mit dem

sich Batterien von Elektrofahrzeugen sehr schnell aufladen lassen. Anders als

bei bisher gebräuchlichen ist für die Installation der neuen Schnellladestation

keine aufwendige Anpassung der elektrischen Infrastruktur nötig. Die Innovation

macht das Laden von Elektroautos besonders einfach und ebnet den Weg für den

Ausbau der Ladeinfrastruktur. Zudem dient sie als Plattform für weitere

Anwendungen.



Zwei weitere Teams wurden von der Jury für die Preisvergabe ausgewählt. Am 26.

Oktober 2022 entscheidet diese über die diesjährigen Preisträger.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird den Deutschen Zukunftspreis 2022 am

Abend desselben Tages in der Preisverleihung an das Gewinnerteam übergeben.