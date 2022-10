Die Psilocybin-Behandlungsstudie der Phase 2 von Clairvoyant zur Alkoholkonsumstörung erhält die aufsichtsbehördliche Genehmigung und es wird das erste Prüfzentrum in Finnland initialisiert

Vancouver, BC/Accesswire / 13. Oktober 2022 / Clairvoyant Therapeutics („Clairvoyant“), ein kanadisches Biotech-Unternehmen, mit Fokus auf der Entwicklung psychedelischer Arzneimitteltherapien zur Suchtbehandlung, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die aufsichtsbehördliche Genehmigung der finnischen Arzneimittelbehörde (FIMEA) erhalten hat, die klinische Phase-2-Studie des Unternehmens zur Untersuchung von Psilocybin, einer in psychedelischen Pilzen gefundenen Verbindung, zur Behandlung der Alkoholkonsumstörung (Alcohol Use Disorder – „AUD“) in Finnland fortzusetzen.





In der randomisierten, kontrollierten klinischen Studie CLA-PSY-201 von Clairvoyant wird die Sicherheit und Wirksamkeit einer 25 g-Kapsel mit synthetischen Psilocybin im Vergleich zu Placebo mit Motivational Enhancement Therapy (MET) untersucht. Basierend auf der FIMEA-Genehmigung hat Clairvoyant das erste von vier geplanten Prüfzentren in Finnland initialisiert. Anfang dieses Jahres gab Clairvoyant ebenfalls bekannt, dass es die Genehmigung von Health Canada erhalten habe, die Studie in Kanada fortzusetzen, und eine Reihe potenzieller Patienten hat vor Kurzem den Screening-Prozess begonnen.

„Wir freuen uns über die Genehmigung, unsere Studie in einem zweiten Land voranzutreiben und dort unser erstes Prüfzentrum zu initialisieren“, sagte Damian Kettlewell, CEO von Clairvoyant. „Uns wurde großes Interesse von Patienten entgegengebracht, die an unseren kanadischen Prüfzentren teilnehmen möchten und wir freuen uns, mit der Rekrutierung von Patienten in Finnland zu beginnen. Vor allem sind wir bestrebt, unser globales Verständnis darüber, wie Psilocybin Personen mit AUD helfen kann, zu erweitern.“

Die Unterstützung für die Verwendung von Psilocybin als Therapeutikum wächst. Kürzlich veröffentlichte Daten zeigten, dass zwei Dosen Psilocybin in Kombination mit Psychotherapie den starken Alkoholkonsum im Durchschnitt um 83 Prozent reduziert.[i] Diese ermutigenden klinischen Ergebnisse im Zusammenhang mit der Verwendung von Psilocybin zur Behandlung von AUD helfen, den eigenen klinischen Ansatz von Clairvoyant zu bestätigen.

Clairvoyant zielt darauf ab, das erste Unternehmen der Welt zu sein, das sich die Marktzulassung für Psilocybin in Europa, dem Vereinigten Königreich und Kanada für Patienten mit AUD sichert. Das Unternehmen liegt im Zeitplan, 2026 die Zulassung für die Psilocybin-Therapie für AUD in der EU, im Vereinigten Königreich und in Kanada zu erhalten.