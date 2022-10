Mit Blick in Richtung Zukunft IMPACT FESTIVAL begrüßt mehr als 2500 Gäste / Ausstellende Start-ups, Speaker und Unternehmen diskutieren Lösungen für die nachhaltige und digitale Transformation (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Am 5. und 6. Oktober 2022 feierte das IMPACT FESTIVAL,

Europas größte B2B-Messe für nachhaltige Innovationen, seine zweite Ausgabe in

der Fredenhagenhalle in Offenbach am Main. Mit mehr als 2500 Gästen, 100

Speaker:innen, über 100 Investor:innen und 170 Start-ups fungierte das Event als

Ort der Begegnungen für die relevanten Stakeholder des digitalen und

nachhaltigen Wandels. "Wir bieten nachhaltigen Lösungen auf dem IMPACT FESTIVAL

eine Plattform, um für Unternehmen und Investor:innen sichtbar zu werden", so

Mara Steinbrenner, Co-Lead des Events. Ihr Pendant Linda Köpper ergänzt: "Die

Zeit, nachhaltig zu handeln, ist genau jetzt. Wir können nicht warten, bis sich

die Politik auf Regularien geeinigt hat." Dieser Vorreiter-Rolle möchte das

IMPACT FESTIVAL auch mit weiterführenden Event- und Vortragsreihen bis zur

nächsten Ausgabe 2023 gerecht werden.



Vorträge, Panels, Masterclasses und Ausstellung gliederten sich entlang von

sieben Innovationsbereichen, die sich am EU Green Deal und den 17 Zielen für

nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen orientieren. Zu den

Vortragshighlights gehörten Keynotes von Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir,

Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber und Unternehmerin und Investorin Verena

Pausder. Im Projekt IMPACT ART, das in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich BWL

der Alanus Hochschule realisiert wurde, konnten sich die Besucher:innen des

IMPACT FESTIVAL auch auf kreativem Weg mit dem digitalen und nachhaltigen Wandel

auseinandersetzen.