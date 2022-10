(September anstatt Dezember bei den US-Verbraucherpreisen im letzten Absatz)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag im Kurs gestiegen. Am Mittag legte der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,22 Prozent auf 136,73 Punkte zu. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 2,27 Prozent. Die Rendite lag damit leicht unterhalb ihres am Vortag markierten elfjährigen Höchststands von 2,42 Prozent.

Unterstützung für festverzinsliche Papiere kam aus Großbritannien, wo sich die Lage am Kapitalmarkt etwas beruhigte. Die Renditen gingen auf sehr hohem Niveau zurück. Am Mittwoch hatte die Bank of England im Rahmen ihrer Stützungskäufe deutlich mehr Staatsanleihen erworben als an den Tagen zuvor. Das wurde am Markt positiv aufgenommen.