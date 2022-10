Weltgrößter Chipfertiger TSMC kappt Investitionsziel

TAIPEH (dpa-AFX) - In der Chipbranche gibt es ein weiteres Krisensignal: Der weltweit größte Chipauftragsfertiger TSMC will in diesem Jahr rund zehn Prozent weniger investieren als bislang geplant. So sollen die Investitionen nur noch bei rund 36 Milliarden statt bei mindestens 40 Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Taipeh mit. Experten werteten das als Zeichen, dass TSMC sich auf einen stärkeren Abschwung der Branche einstellt als bislang angenommen. Neben der schwächelnden Wirtschaft in vielen Ländern bereitet das angespannte Verhältnis zwischen China und den USA der Branche Kopfzerbrechen.

So wollen die Vereinigten Staaten das Geschäft der Chiphersteller stärker mit restriktiveren Auflagen beschränken, da sie einen Technologietransfer nach China befürchten. Dies verärgerte zum einen die chinesische Regierung und könnte zum anderen die weltweiten Probleme in der Lieferkette wieder verschärfen, die zum Teil auf fehlende Halbleiterprodukte zurückgehen. Zuletzt hatte sich die Lage hier wieder etwas entspannt.