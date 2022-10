Die Zukunft der Steuerkanzleien Aktuelle Studie der Haufe Group liefert spannende Erkenntnisse zum Nachwuchskräftemangel in der Steuerberatung

Freiburg (ots) - Nachwuchskräfte Generation Z - was sie denken und wollen. Auf

dem Deutschen Steuerberatertag in Dresden (9. - 11. Oktober) stellte die Haufe

Group die wichtigsten Ergebnisse ihrer Studie vor und liefert Antworten, wie

sich die Steuerberatung erfolgreich um die Mitarbeitenden von morgen bewirbt.



Fast alle Branchen eint die große Herausforderung, gut ausgebildete und

motivierte Mitarbeiter:innen zu finden. Besonders hoch ist der Fachkräftemangel

in der Steuerberatungsbranche. Die Haufe Group hat daher eine Studie in Auftrag

gegeben mit dem Ziel, Erkenntnisse zu gewinnen, die den steuerberatenden Berufen

den Weg raus aus dem eher verstaubten, langweiligen Image ebnet, um so für die

Generation Z attraktiver zu werden. Betrachtet wurden dabei die Wahrnehmung der

Steuerberatung als potenzieller Arbeitsbereich, der Vergleich mit anderen

ähnlichen Arbeitsbereichen und was für junge potenzielle Arbeitnehmer:innen

wirklich zählt.