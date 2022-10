Bereits ein flüchtiger Blick auf den unteren Chart von Ballard Power offenbart, dass für die Aktie wichtige Handelstage ins Haus stehen dürften, befindet sich doch eine eminent wichtige Unterstützung im Fokus des Handelsgeschehens…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Ballard Power am 16.09. hieß es unter anderem „[…] Der Bruch der Zone 8,3 US-Dollar / 8,1 US-Dollar war ein herber Rückschlag. Die Aktie tauchte in Richtung 7 US-Dollar ab. Es folgten weitere Versuche, die Zone um 8,3 US-Dollar zurückzuerobern, doch blieben diese erfolglos. Ballard Power läuft aktuell einmal mehr den Unterstützungsbereich um 7 US-Dollar an. In den letzten Wochen hat sich der Bereich um 7 US-Dollar eine hohe Relevanz erarbeitet und wirkt vermeintlich tragfähig. Die veritable Abwärtsdynamik der letzten Tage mahnt jedoch zur Vorsicht. Sollte es für Ballard Power unter die 7 US-Dollar gehen, würde sich der Aktie weiteres Abwärtspotential in Richtung 6,0 US-Dollar / 5,75 US-Dollar eröffnen. Die Aufgabenstellung auf der Oberseite ist klar definiert: Um das Chartbild aufzuhellen, muss es für Ballard Power über die 8,3 US-Dollar gehen.“



Der Bruch der wichtigen Zone 8,1 US-Dollar / 8,0 US-Dollar und der anschließende Verlust der Unterstützung um 7 US-Dollar wirken noch immer nach. Ballard Power konnte sich davon noch nicht erholen. Das zeigte sich unter anderem auch daran, dass es der Aktie während der letzten Erholungsversuche nicht gelang, die 7 US-Dollar nachhaltig zu überwinden. Entsprechende Versuche verebbten, noch ehe der Kursbereich überhaupt erreicht wurde.

In den letzten Handelstagen verstärkte sich der Druck auf der Unterseite. Die Aktie drang in den aus unserer Sicht zentralen Unterstützungsbereich 6,0 US-Dollar / 5,75 US-Dollar ein. Im gestrigen Mittwochshandel (12.10.) tauchte die Aktie bereits darunter ab.

Um das sich gegenwärtig abzeichnende Verkaufssignal noch einmal zu neutralisieren, bedarf es eines raschen Vorstoßes über die 6 US-Dollar hinweg. Jeder Tag, an dem die Aktie nun unterhalb von 5,75 US-Dollar notiert, erhöht das Risiko, dass sich die Bewegung noch weiter auf der Unterseite ausdehnt. Ein Anlaufen der 5,0 US-Dollar ist aktuell nicht auszuschließen.