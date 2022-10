Extreme regionale Unterschiede bei Spritpreisen zu Ende

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die extremen regionalen Preisunterschiede bei Benzin und Diesel aus dem Sommer sind zu Ende. Der Abstand zwischen dem teuersten und dem billigsten Bundesland ist bei Diesel auf 6,9 Cent gefallen, bei Superbenzin der Sorte E10 auf 9,3 Cent, wie aus Zahlen des ADAC vom Donnerstag hervorgeht. Noch im September hatten sie bei 16,5 beziehungsweise 15,3 Cent gelegen.

Am teuersten war E10 im jeweils landesweiten Schnitt um kurz nach 11.00 Uhr in Schleswig-Holstein und Bremen mit 1,977 beziehungsweise 1,973 Euro pro Liter. Am billigsten war das Benzin im Saarland und Berlin mit 1,883 beziehungsweise 1,889 Euro.