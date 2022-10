Adragos Pharma va acquérir le site de production de Sanofi à Kawagoe, au Japon (FOTO)

Munich / Paris / Tokyo (ots) - Adragos Pharma, une organisation de développement

et de fabrication sous contrat (CDMO) pharmaceutique en pleine croissance basée

à Munich, en Allemagne, a signé des accords définitifs avec Sanofi K.K. pour

l'acquisition d'un site de fabrication pharmaceutique à Kawagoe, près de Tokyo,

au Japon. Adragos Pharma conclura également un accord d'approvisionnement à long

terme avec Sanofi K.K., devenant ainsi un partenaire stratégique de Sanofi sur

le marché japonais. En outre, Adragos Pharma introduira de nouveaux clients sur

le site de production en provenance d'Europe, d'Amérique du Nord et du marché

intérieur japonais. Grâce à son deuxième investissement dans la région, Adragos

Pharma se classe désormais parmi les trois plus grands CDMO pure-play au Japon.



Sanofi et Adragos Pharma ont signé des accords définitifs pour le transfert de

propriété de l'un des sites de production de Sanofi au Japon. Le site, situé à

Kawagoe, au Japon, a plus de 50 ans d'histoire de fabrication

pharmaceutique.Sous l'égide de Sanofi, le site fabriquait des solides oraux et

des liquides stériles, et assurait des services d'emballage, d'inspection

visuelle et de retesting pour les marchés japonais et asiatiques. Adragos Pharma

continuera à fabriquer pour Sanofi dans le cadre d'un accord d'approvisionnement

à long terme et deviendra son partenaire stratégique pour le marché japonais. Le

Japon est l'un des trois marchés principaux d'Adragos Pharma.