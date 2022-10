Adragos Pharma übernimmt Produktionsstandort von Sanofi in Kawagoe, Japan (FOTO)

München / Paris / Tokio (ots) - Der schnell wachsende pharmazeutische

Auftragshersteller (CDMO) Adragos Pharma GmbH aus München hat mit Sanofi K.K.

eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb einer pharmazeutischen

Produktionsstätte in Kawagoe in der Nähe von Tokio, Japan, unterzeichnet.

Adragos Pharma wird außerdem einen langfristigen Liefervertrag mit Sanofi

eingehen und damit zu einem strategischen Partner für Sanofi auf dem japanischen

Markt werden. Darüber hinaus wird Adragos Pharma neue Kunden aus Europa,

Nordamerika und dem japanischen Inlandsmarkt in die Produktionsstätte einführen.

Durch diese bereits zweite Investition in der Region wird Adragos Pharma zu den

drei größten CDMOs in Japan gehören.



Sanofi und Adragos Pharma haben eine endgültige Vereinbarung über die

Transaktion der Kawagoe-Produktionsstätte von Sanofi in Japan unterzeichnet. Der

Standort blickt auf eine mehr als 50-jährige Geschichte der

Arzneimittelherstellung zurück. Unter Sanofi wurden hier orale Feststoffe und

sterile Flüssigkeiten hergestellt. Zudem wurden am Standort Dienstleistungen in

den Bereichen Verpackung, Sichtkontrolle und Nachprüfungen für den japanischen

und asiatischen Markt erbracht. Adragos Pharma wird im Rahmen eines

langfristigen Liefervertrags weiterhin für Sanofi produzieren und der

strategische Partner für den japanischen Markt werden, einem der drei Kernmärkte

von Adragos Pharma.