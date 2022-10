GOLDMAN SACHS stuft VODAFONE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vodafone von 175 auf 160 Pence gesenkt, aber die Papiere auf der "Conviction Buy List" belassen. Den Briten wehe Gegenwind durch Energie- und Lohnkosten sowie die Zinswende entgegen, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In Deutschland gebe es kaum Spielraum für Preiserhöhungen. Die Kaufempfehlung basiert indes auf dem immensen strukturellen Wachstum./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2022 / 07:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +1,07 % auf 1,155EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Andrew Lee

Analysiertes Unternehmen: VODAFONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1,6

Kursziel alt: 1,75

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m