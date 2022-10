Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Vierter Wert ist die Deutsche Post. Deren Aktien haben sich seit Jahresstart halbiert, aber die Finanzchefin hält weiter an den Zielen für das Gesamtjahr fest. Von daher ist die Bewertung durchaus attraktiv, wie wir heute im Interview diskutierten.

Aus dem Aktienbereich ist eine PepsiCo zu nennen, die gestern mit sehr starken Quartalszahlen aufwartete. Der Wert gehört zu den Gewinnern des Jahres am US-Markt und visiert technisch das Allzeithoch an. Wie sind die Zahlen im Detail gewesen?

Darüber sprechen wir heute mit Ingmar Königshofen und schauen dabei auch auf das Sentiment und das große Chartbild. Wo liegen Widerstände, die der DAX erst einmal übertreffen muss, wenn er weiteres Potenzial in Richtung Jahresende aufdecken will?

Der DAX markiert heute die gleichen Kursschwellen wie am Vortag. Dies gilt bisher für die Unter- aber auch die Oberseite. Entsprechende Anspannung ist am Markt zu spüren, insbesondere vor den wichtigen Daten zu den US-Verbraucherpreisen. Sie werden 14.30 Uhr veröffentlicht und geben der US-Notenbank und anderen Marktbeobachtern ein direktes Feedback zur US-Inflation ab.

