DIVA-Umfrage zur Geldanlage / Beratungsbedarf ist hoch - Überregulierung behindert Aktienkultur (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Aktienbasierte Anlagen weiter gefragt

- Große Mehrheit der Bürger wünscht Beratung

- Berater kritisieren überbordende Bürokratie



Die Aktienkultur in Deutschland entwickelt sich weiter. So sind nach einer

Befragung des Deutschen Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung

(DIVA) derzeit mehr als ein Drittel der Bürger (36,5%) im Besitz aktienbasierter

Geldanlagen (Einzelwerte, Aktienfonds oder fondsgebundene Lebensversicherungen

mit Aktienfonds). Vor 6 Monaten waren es noch 32,5 Prozent.