DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Auto1 auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Auto1 auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Die Volumina des dritten Quartals hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf Geschäftszahlen. Wachstum in einem harten Markt sei eine Erleichterung./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2022 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +0,53 % auf 5,685EUR an der Börse Tradegate.