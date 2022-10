In den letzten Wochen bewegte sich die Aktie des kanadischen Gold-Silberproduzenten Pan American Silver seitwärts. Das Ganze kann man durchaus als Versuch interpretieren, nach der veritablen Korrektur der Vormonate einen tragfähigen Boden ausbilden zu wollen.

Rückblick. In unserer letzte Kommentierung zu Pan American Silver am 26.09. hieß es unter anderem „[…] Der starke US-Dollar und die Aussicht auf weiter anziehende Zinsen nehmen den Edelmetallen gegenwärtig die Luft zum Atmen. Im Ergebnis stehen auch die Produzentenaktien stark unter Druck. Pan American Silver stellt diesbezüglich keine Ausnahme dar. Pan American Silver verpasste es zuletzt, durch einen Vorstoß über die 17,5 US-Dollar für Entlastung zu sorgen. Versuche kamen nicht über den Bereich von 16,8 US-Dollar hinaus, der sich somit in der aktuellen Situation als Widerstand etablieren konnte. Auf der Unterseite ist eine Ausdehnung der Korrektur weiterhin nicht vom Tisch. Selbst ein Anlaufen des markanten Tiefs aus dem März 2020, das damals bei knapp 11 US-Dollar ausgebildet wurde, ist nicht auszuschließen.“

Anfang Oktober kam Bewegung in die Angelegenheit, als die Aktie im Zuge der Erholung bei Gold und Silber einen Vorstoß auf der Oberseite lancierte… Pan American Silver attackierte den Kursbereich um 16,8 US-Dollar, der gleichzeitig die Oberseite der Handelsspanne darstellt. Dieser Vorstoß lief durchaus vielversprechend an, scheiterte aber an dem wichtigen Widerstandsbereich um 17,5 US-Dollar.

Pan American Silver musste den Versuch abbrechen, auch weil die Gold- und Silberpreise wieder etwas zurückkamen. Aktuell hat sich die Aktie auf den Bereich von 16 US-Dollar zurückgezogen und harrt der Dinge, die da kommen.

Aus charttechnischer Sicht dominieren auf der Oberseite die Widerstände bei 16,8 US-Dollar und 17,5 US-Dollar. Diese muss die Aktie überwinden, um das Thema Bodenbildung voranzutreiben. Auf der Unterseite ist Obacht geboten, sollte Pan American Silver unter die 14,4 US-Dollar abtauchen. In diesem Fall könnte das markante Tief aus dem März 2020, das damals bei knapp 11 US-Dollar ausgebildet wurde, auf die Agenda gesetzt werden.

Pan American Silver hat die Veröffentlichung der Q3-Ergebnisse für den 09.11. angekündigt.