Spannende Handelstage liegen hinter Kinross Gold und spannende dürften noch vor der Aktie liegen.



Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Kinross Gold hieß es am 30.09. unter anderem „[…] Kinross Gold verpasste es zuletzt zwar, Nägel mit Köpfen zu machen und nachhaltig über die 3,6+ US-Dollar auszubrechen. Dennoch hat sich trotz der widrigen Rahmenbedingungen für die Aktie an der interessanten Ausgangslage nicht sonderlich viel geändert. Kinross Gold übt aktuell wieder Druck auf den Widerstandsbereich 3,5 / 3,6+ US-Dollar aus. Der Umstand, dass sich die Aktie auch während des jüngsten Rücksetzers kaum von der heißen Zone entfernte und im Bereich von 3,2 US-Dollar Halt fand, nährt den Optimismus, dass zumindest ein Versuch, den Deckel zu heben, bevorstehen könnte. Ein Ausbruch der Aktie über die 3,6+ US-Dollar hinweg würde ihr weiteres Aufwärtspotential in Richtung 4,0 US-Dollar eröffnen. Rücksetzer bleiben nun idealerweise auf 3,2 US-Dollar begrenzt. Sollte es hingegen unter die 3,0 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten. Zudem würde in diesem Fall eine Neubewertung der Lage notwendig werden.“

In der Folgezeit übte Kinross Gold immer stärkeren Druck auf den Widerstandsbereich 3,5 US-Dollar / 3,6+ US-Dollar aus. Schließlich gelang es der Aktie, diesen Widerstand auszuhebeln. Damit öffnete sich für Kinross Gold die Tür in Richtung der zuletzt thematisierten 4,0 US-Dollar.

Die Aktie erreichte zügig auch diesen Widerstandsbereich und profitierte hierbei von den zu Monatsbeginn anziehenden Gold- und Silberpreisen. Allerdings reichte die Kraft nicht aus, um auch über die wichtige Marke von 4 US-Dollar zu setzen. Das hätte die Relevanz des Vorstoßes erhöht. So aber kamen die Gold- und Silberpreise und mit ihnen der Aktienkurs von Kinross Gold zurück.

Aktuell erreicht erneut die Aktie das Ausbruchsniveau (also den Bereich 3,5 US-Dollar / 3,6+ US-Dollar). Ein signifikanter Rücksetzer unter die 3,5 US-Dollar würde das Ausbruchsszenario samt Kaufsignal vollständig neutralisieren und möglicherweise den Weg in Richtung 3,0 US-Dollar ebnen. Insofern wäre es für Kinross Gold aus charttechnischer Sicht eminent wichtig, die Zone 3,5 US-Dollar / 3,6+ US-Dollar erfolgreich zu verteidigen, um dann womöglich einen erneuten Vorstoß in Richtung lancieren zu können. Kurzum. Nun gilt es!

Kinross Gold hat die Veröffentlichung der Q3-Ergebnisse für den 09.11. angekündigt.