Wirtschaft Lindner bestätigt Fristverlängerung für Grundsteuererklärung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Frist für die Grundsteuererklärung wird bis zum 31. Januar 2023 verlängert. Das kündigte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) am Donnerstag an und bestätigte damit entsprechende Medienberichte.



Ziel sei es, den Steuerpflichtigen, den Finanzbehörden und den Steuerberatern "Luft" zu geben, so Lindner. "Gegenwärtig gibt es auch andere Sorgen und Aufgaben, um die wir uns kümmern müssen." Das "Handelsblatt" hatte zuvor über die Fristverlängerung berichtet.