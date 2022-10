Alpha Lithium reicht vorläufigen technischen Bericht für das Projekt Salar De Tolillar ein

VANCOUVER, British Columbia, 12. Oktober 2022 -- Alpha Lithium Corporation (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (Deutschland WKN: A3CUW1) („Alpha“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/alpha-lithium-c ...) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen in Verbindung mit seiner Pressemitteilung vom 23. August 2022 einen technischen Bericht mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report of Results of Years 2020/2021/2022 Exploration Activities and Lithium Resource Estimate für das Projekt Salar De Tolillar in der Provinz Salta, Argentinien“ (NI 43-101 konformer Bericht der Ergebnisse der Jahre 2020/2021/2022 Explorationsaktivitäten und der Lithiumressourcenschätzung für das Projekt Salar De Tolillar in der Provinz Salta, Argentinien), erstellt und eingereicht hat, der am 8. September 2022 in Kraft trat. Der vollständige Bericht ist unter dem Profil des Unternehmens bei www.sedar.com verfügbar und wird auf der Website des Unternehmens unter www.alphalithium.com abrufbar sein.