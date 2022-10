Sparda-Bank Hamburg eG mit starkem Baufinanzierungsgeschäft trotz Zinswende

Hamburg (ots) - Die Baufinanzierungszinsen sind in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen und haben sich im Vergleich zum Vorjahr in etwa verdreifacht. In der Folge verzeichnet die Sparda-Bank Hamburg eG eine Rekordnachfrage nach Immobilienfinanzierungen. "Viele Kundinnen und Kunden erwarten weiter steigende Zinsen und sichern sich das jetzige Zinsniveau für ihre Finanzierungsvorhaben", erläutert Stephan Liesegang, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Hamburg, die aktuelle Entwicklung. So lagen die Neu-Kreditzusagen der Sparda-Bank Hamburg im ersten Halbjahr 2022 bei 308 Millionen Euro, was einer Steigerung von 36 % zum Vorjahreszeitraum entspricht. Auch in der zweiten Jahreshälfte setzt sich der Wachstumskurs fort: Per Ende September lagen die Neu-Kreditzusagen für das Jahr 2022 bei rund 407 Millionen Euro.



"Als Genossenschaftsbank begleiten wir auch in dem aktuell dynamischen Zinsumfeld unsere Mitglieder verlässlich auf dem Weg in die eigenen vier Wände. Eine wichtige Rolle spielt hierbei die persönliche Beratung durch unsere Finanzierungsexpertinnen und -experten. Es ist heute wichtiger denn je, die Immobilienfinanzierung auf ein solides Fundament zu stellen und hierbei die individuelle Situation der Kreditnehmer wie auch der konkreten Immobilie zu berücksichtigen", so Liesegang.