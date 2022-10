Leider rekordverdächtig 1.000 Kilo Elektroschrott in eineinhalb Minuten / Deutsche Fakten zum internationalen Tag des Elektroschrotts am 14.10. (FOTO)

Hannover (ots) - Wecker, Föhn, elektrische Zahnbürste, Kaffeevollautomat,

Toaster, Spülmaschine, Smartphone - das sind die wichtigsten Elektrogeräte

allein im morgendlichen Ablauf vieler Menschen. Durchschnittlich verfügen

Haushalte in Deutschland über rund 37 Elektrogeräte. Aber was passiert, wenn die

Geräte kaputt sind? Dann kann selbst aus kleinen Elektrogeräten schnell ein

großes Problem werden, denn zu viel landet unrepariert einfach auf dem

Elektroschrottberg.



- In etwa 1,5 Minuten entsteht in Deutschland ein Elektroschrottberg im Gewicht

von 1.000 Kilogramm.

- Jedes Jahr fallen in Deutschland pro Haushalt durch nicht reparierte und

entsorgte Elektrogeräte 9 Kilogramm Elektroschrott an.

- Für alle Haushalte in Deutschland bedeutet dies dann eine Menge von insgesamt

376.748 Tonnen.